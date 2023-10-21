Погребняк Анатолий Андреевич
Место рожденияд. Александровка, Кармаскалинского р-на, Башкирской АССР
Дата рождения30.07.1932
Дата смерти19.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Александровка, Кармаскалинского р-на, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
07.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Дюртюли, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
11.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Дюртюли, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Дюртюли, Башкирской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
мастер буровой бригады НГДУ "Чекмагушнефть"
Смерть
19.08.1986
г. Дюртюли, Башкирской АССР
Похороны
Неизвестно
г. Дюртюли, Башкирской АССР