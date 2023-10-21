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Погребняк Анатолий Андреевич

Место рождения

д. Александровка, Кармаскалинского р-на, Башкирской АССР

Дата рождения

30.07.1932

Дата смерти

19.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Александровка, Кармаскалинского р-на, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
07.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Дюртюли, Башкирской АССР
Рождение ребёнка
11.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Дюртюли, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Дюртюли, Башкирской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
мастер буровой бригады НГДУ "Чекмагушнефть"
Смерть
19.08.1986
г. Дюртюли, Башкирской АССР
Похороны
Неизвестно
г. Дюртюли, Башкирской АССР
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