(Кузякина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузякин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кудымов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудымов Владимир
Отец ребёнка: Кудымов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудымов Александр
Отец ребёнка: Кудымов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудымов Петр
Смерть
Неизвестно