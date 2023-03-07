(Кузякина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кузякина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузякин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кудымов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудымов Владимир

Отец ребёнка: Кудымов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудымов Александр

Отец ребёнка: Кудымов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудымов Петр

Смерть
Неизвестно
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