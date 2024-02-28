(Нечаева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нечаева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Нечаев Илья

Мать: Нечаева Аграфена

Смерть
Неизвестно
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