Казадаева Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1973
Рождение ребёнка
04.01.2000
Дочь: Глухова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Глухов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.12.2000
Дочь: Глухова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Глухов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
23.09.2007
Дочь: Шевченко Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Евгеньевич
Рождение ребёнка
01.09.2010
Дочь: Шевченко Маргарита Дмитриевна
Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно