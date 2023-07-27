Казадаева Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казадаева Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1973

Отец: Казадаев Анатолий Григорьевич

Мать: Казадаева Никулина Людмила Семёновна

Рождение ребёнка
04.01.2000

Дочь: Глухова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Глухов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.12.2000

Дочь: Глухова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Глухов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
23.09.2007

Дочь: Шевченко Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Рождение ребёнка
01.09.2010

Дочь: Шевченко Маргарита Дмитриевна

Отец ребёнка: Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Дмитрий Евгеньевич

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