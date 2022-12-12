Цепилова (Цепилова) Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Цепилов Фома
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1803
Сын: Цепилов Артемей
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1806
Сын: Цепилов Федор
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Цепилов Василий
Отец ребёнка: Цепилов Понтелей
Место жительства
?.03.1816
Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно