Цепилова (Цепилова) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цепилова (Цепилова) Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Цепилов Фома

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Рождение ребёнка
1803

Сын: Цепилов Артемей

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Рождение ребёнка
1806

Сын: Цепилов Федор

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Рождение ребёнка
1811

Сын: Цепилов Василий

Отец ребёнка: Цепилов Понтелей

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
?.03.1816
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно
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