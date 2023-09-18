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Хомид
Хомид
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Абдулло
Мать
Не указана
Дети
Галя
Сурат
Хотидже
Добавил:
СС
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События
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Абдулло
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Галя
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Хотидже
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Сурат
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
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