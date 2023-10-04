Сванбаев Олжас Еркинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1982
Рождение ребёнка
18.05.2007
Сын: Сванбаев Валихан Олжасович
Мать ребёнка: Сванбаева Альфия Фариддуновна
Рождение ребёнка
18.09.2009
Дочь: Сванбаева Мариам Олжасовна
Мать ребёнка: Сванбаева Альфия Фариддуновна
Рождение ребёнка
11.09.2013
Дочь: Сванбаева Надя Олжасовна
Мать ребёнка: Сванбаева Альфия Фариддуновна
Бракосочетание
Неизвестно