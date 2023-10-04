Сванбаев Олжас Еркинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сванбаев Олжас Еркинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1982

Отец: Сванбаев Еркин Серикханович

Мать: Аширбекова Айгуль Аркадьевна

Рождение ребёнка
18.05.2007

Сын: Сванбаев Валихан Олжасович

Мать ребёнка: Сванбаева Альфия Фариддуновна

Рождение ребёнка
18.09.2009

Дочь: Сванбаева Мариам Олжасовна

Мать ребёнка: Сванбаева Альфия Фариддуновна

Рождение ребёнка
11.09.2013

Дочь: Сванбаева Надя Олжасовна

Мать ребёнка: Сванбаева Альфия Фариддуновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сванбаева Альфия Фариддуновна

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