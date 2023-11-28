(Архипова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Лидия Федоровна

Место рождения

г.Пермь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Федор

Мать: Архипова Екатерина

г.Пермь
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