Полина Бронеславна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Бронеславна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно