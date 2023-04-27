Полина Бронеславна
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Шатов Ефим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно