Солнцева (Соцкова) Марфа Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Марфа Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Васильевич

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Васильевич

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Егор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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