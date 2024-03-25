Солнцева (Соцкова) Марфа Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно