Freund Maria Sophia
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Freund Heinrich Philipp
Мать: Freund Maria Elisabeth
Бракосочетание
1886
Муж: Rau Johannes
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Rau Emilia
Отец ребёнка: Rau Johannes
Рождение ребёнка
22.05.1896
Сын: Rau Johannes
Отец ребёнка: Rau Johannes
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Fitler Sofia
Отец ребёнка: Rau Johannes
Рождение ребёнка
1907
Сын: Rau David
Отец ребёнка: Rau Johannes
Смерть
Неизвестно