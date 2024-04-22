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Freund Maria Sophia

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Муж

1867 г.р.

Дети

1894 г.р.
1896 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Freund Heinrich Philipp

Мать: Freund Maria Elisabeth

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1886

Муж: Rau Johannes

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1886

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Rau Emilia

Отец ребёнка: Rau Johannes

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.05.1896

Сын: Rau Johannes

Отец ребёнка: Rau Johannes

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Fitler Sofia

Отец ребёнка: Rau Johannes

Рождение ребёнка
1907

Сын: Rau David

Отец ребёнка: Rau Johannes

Смерть
Неизвестно
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