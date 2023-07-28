Толстобров Тимофей Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1961
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Толстобров Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1931
Сын: Толстобров Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Толстоброва Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстоброва Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Толстоброва Анастасия Владимировна
Смерть
1961