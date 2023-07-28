Толстобров Тимофей Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстобров Тимофей Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Толстобров Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1931

Сын: Толстобров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Толстоброва Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстоброва Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Толстоброва Анастасия Владимировна

Смерть
1961
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