Церковников Пантелеймон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.
Сын: Церковников Петр Пантелеймонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Дочь: Марина Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.
Дочь: Ксения Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.
Дочь: Евдокия Пантелеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.
Сын: Церковников Емелиан Пантелеймонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Церковников Григорий Пантелеймонов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно