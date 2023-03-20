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Церковников Пантелеймон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822 ст.

Сын: Церковников Петр Пантелеймонов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Дочь: Марина Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Ксения Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Дочь: Евдокия Пантелеевна

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896 ст.

Сын: Церковников Емелиан Пантелеймонов

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Церковников Григорий Пантелеймонов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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