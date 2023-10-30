Осипова Агрипина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1908
Сын: Осипов Иван Александрович
Отец ребёнка: Осипов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1923
Сын: Осипов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Осипов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно