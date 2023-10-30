Осипова Агрипина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Агрипина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1908

Сын: Осипов Иван Александрович

Отец ребёнка: Осипов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1923

Сын: Осипов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Осипов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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