Амелькина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькина Наталья

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Место рождения

Атракинь

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

1779 г.р.
1795 г.р.
1885 г.р.
1892 г.р.

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Атракинь
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Амелькин Родион

Рождение ребёнка
1795

Сын: АФанасий

Отец ребёнка: Амелькин Родион

Рождение ребёнка
1885

Сын: Азар

Отец ребёнка: Амелькин Родион

Рождение ребёнка
1892

Сын: Корней

Отец ребёнка: Амелькин Родион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелькин Родион

Смерть
Неизвестно
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