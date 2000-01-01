Амелькина Наталья
Место рожденияАтракинь
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Атракинь
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Амелькин Родион
Рождение ребёнка
1795
Сын: АФанасий
Отец ребёнка: Амелькин Родион
Рождение ребёнка
1885
Сын: Азар
Отец ребёнка: Амелькин Родион
Рождение ребёнка
1892
Сын: Корней
Отец ребёнка: Амелькин Родион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амелькин Родион
Смерть
Неизвестно