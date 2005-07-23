Талипова (Филатова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипова (Филатова) Юлия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1984

Отец: Филатов Сергей Николаевич

Мать: Филатова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.2005

Сын: Талипов Руслан Ринатович

Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович

Рождение ребёнка
23.07.2005

Сын: Талипов Руслан Ринатович

Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович

Рождение ребёнка
23.07.2019

Дочь: Талипова Дарина Ринатовна

Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович

Рождение ребёнка
23.07.2019

Дочь: Талипова Дарина Ринатовна

Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талипов Ринат Фаритович

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