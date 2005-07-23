Талипова (Филатова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1984
Рождение ребёнка
23.07.2005
Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович
Рождение ребёнка
23.07.2005
Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович
Рождение ребёнка
23.07.2019
Дочь: Талипова Дарина Ринатовна
Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович
Рождение ребёнка
23.07.2019
Дочь: Талипова Дарина Ринатовна
Отец ребёнка: Талипов Ринат Фаритович
Бракосочетание
Неизвестно