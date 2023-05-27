Краснобаева Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснобаева Нина Владимировна

Краснобаева Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1957

Отец: Краснобаев Владимир Михайлович

Мать: Кузнецова Зинаида Ивановна