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Краснобаева Нина Владимировна
Краснобаева Нина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1957
Пол
Женский
Отец
Краснобаев Владимир Михайлович
Мать
Кузнецова Зинаида Ивановна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1957
Отец:
Краснобаев Владимир Михайлович
Мать:
Кузнецова Зинаида Ивановна
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