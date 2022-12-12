Семенюк Яков Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1905 ст.
Жена: Семенюк Ирина Петровна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1906
Сын: Семенюк Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1920
Дочь: Семенюк Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна
Рождение ребёнка
19.03.1923
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1927
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1930
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно