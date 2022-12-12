Семенюк Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Яков Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1905 ст.

Жена: Семенюк Ирина Петровна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.08.1906

Сын: Семенюк Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.07.1920

Дочь: Семенюк Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
19.03.1923

Сын: Семенюк Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Семенюк Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.04.1930

Сын: Семенюк Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Петровна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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