Зотов Юрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Зотова Александра Мартемьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крошина Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Зотова Александра Мартемьяновна
Смерть
Неизвестно