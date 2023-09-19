Зотов Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Юрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Зотова Александра Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крошина Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Зотова Александра Мартемьяновна

Смерть
Неизвестно
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