Кощеев Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Илья Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1950

Дочь: Почекутова Людмила Ильинична

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Светлана

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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