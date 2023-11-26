Кощеев Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1950
Дочь: Почекутова Людмила Ильинична
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Светлана
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно