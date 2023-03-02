(Схоменко) Вера Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Схоменко) Вера Пантелеевна

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Место рождения

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

28.10.1931

Дата смерти

12.10.1983

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1931

Отец: Схоменко Пантелей Яковлевич

Мать: Анна Васильевна

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николенко Иван Григорьевич

г. Тайга, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николенко Иван Григорьевич

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николенко Иван Григорьевич

Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
12.10.1983
Карасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
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