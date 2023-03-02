(Схоменко) Вера Пантелеевна
Место рожденияКалиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения28.10.1931
Дата смерти12.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1931
Отец: Схоменко Пантелей Яковлевич
Мать: Анна Васильевна
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николенко Иван Григорьевич
г. Тайга, Кемеровская область, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николенко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1983