Макаревич (Гулевич) Людвига Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаревич (Гулевич) Людвига Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаревич Михаил Мартинович

Рождение ребёнка
24.01.1844

Дочь: (Макаревич) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович

Рождение ребёнка
09.07.1847

Дочь: (Макаревич) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович

Рождение ребёнка
01.04.1852

Дочь: (Макаревич) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович

Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: (Макаревич) Евдакия Михайловна

Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович

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