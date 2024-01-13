Макаревич (Гулевич) Людвига Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1844
Дочь: (Макаревич) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович
Рождение ребёнка
09.07.1847
Дочь: (Макаревич) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович
Рождение ребёнка
01.04.1852
Дочь: (Макаревич) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: (Макаревич) Евдакия Михайловна
Отец ребёнка: Макаревич Михаил Мартинович