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Лошкина Овдотья Филиппова

Место рождения

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агрофена Кузьмина

Отец ребёнка: Лошкин Козьма Степанов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лошкин Фома Кузьмин

Отец ребёнка: Лошкин Козьма Степанов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лошкин Федор Кузьмин

Отец ребёнка: Лошкин Козьма Степанов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкин Козьма Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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