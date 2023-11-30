Лошкина Овдотья Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агрофена Кузьмина
Отец ребёнка: Лошкин Козьма Степанов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Лошкин Фома Кузьмин
Отец ребёнка: Лошкин Козьма Степанов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лошкин Федор Кузьмин
Отец ребёнка: Лошкин Козьма Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762