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Захаров Николай Иванович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.05.1942

Дата смерти

10.08.2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1942

Отец: Захаров Иван Андриянович

Мать: Захарова Анастасия Ильинишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Раиса Ивановна

Смерть
10.08.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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