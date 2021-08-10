Захаров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения15.05.1942
Дата смерти10.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1942
Рождение ребёнка
29.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Раиса Ивановна
Смерть
10.08.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)