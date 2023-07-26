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Парфёнов Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1971

Отец: Парфёнов Леонид Александрович

Мать: Парфёнова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1992

Сын: Парфёнов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Парфёнова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
05.07.1994

Сын: Парфёнов Игорь Александрович

Мать ребёнка: Парфёнова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
14.07.2011

Дочь: Парфёнова София Александровна

Мать ребёнка: Парфёнова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфёнова Ирина Юрьевна

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