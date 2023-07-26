Парфёнов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1971
Рождение ребёнка
07.12.1992
Сын: Парфёнов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Парфёнова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
05.07.1994
Сын: Парфёнов Игорь Александрович
Мать ребёнка: Парфёнова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
14.07.2011
Дочь: Парфёнова София Александровна
Мать ребёнка: Парфёнова Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфёнова Ирина Юрьевна