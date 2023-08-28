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Дедух Тадеуш
Дедух Тадеуш
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дедух Василий Иванович
1879 г.р.
Мать
Дедух (Ходкевич) Мария Карловна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Дедух Василий Иванович
Мать:
Дедух Мария Карловна
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