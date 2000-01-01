Малютин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малютин Михаил

Мать: Малютина Марья

Смерть
2000
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