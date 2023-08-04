Чувилёва Наталья Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Чувилёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувилёва Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Чувилёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувилёва Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Чувилёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувилёва Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чувилёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувилёва Софья Ивановна
Отец ребёнка: Чувилёв Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чувилёв Иван
Смерть
Неизвестно