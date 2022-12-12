Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)

Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)

avatar

Место рождения

Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.04.1893

Дата смерти

12.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1893

Отец: Каширин Иерофей Прокопьевич

Мать: Каширина Мария Трофимовна

Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Между 1893 и 1932
Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
С 1914
Участник Первой мировой войны
Попал в плен (военное)
Вычислено 1915
В Польше (Польский мешок)
Концлагерь
Вычислено 1916
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Каширина Наталья Карповна

Рождение ребёнка
03.09.1923

Дочь: Каширина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Каширина Наталья Карповна

Никольское 1-е, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Между 1930 и 1952
Россия, Воронежская область, Бутурлиновский район, Колодеевский сельский совет, п Семибратский
Рождение ребёнка
1932

Сын: Каширин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Каширина Наталья Карповна

Арест
Около 1940
За кражу мешка овса посадили на 7лет
Место жительства
С 1952
Ачикулак, Нефтекумский, Ставропольский край
Смерть
12.04.1977
Ачикулак, Нефтекумский, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close