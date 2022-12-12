Каширин Василий Ерофеевич (Герифеевич)
Место рождения
Дата рождения08.04.1893
Дата смерти12.04.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1893
Место жительства
Между 1893 и 1932
Военная служба
С 1914
Участник Первой мировой войны
Попал в плен (военное)
Вычислено 1915
В Польше (Польский мешок)
Концлагерь
Вычислено 1916
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
03.09.1923
Дочь: Каширина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Каширина Наталья Карповна
Место жительства
Между 1930 и 1952
Россия, Воронежская область, Бутурлиновский район, Колодеевский сельский совет, п Семибратский
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Каширина Наталья Карповна
Арест
Около 1940
За кражу мешка овса посадили на 7лет
Место жительства
С 1952
Смерть
12.04.1977