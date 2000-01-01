Таначёв Илья Сисоевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1819 и 1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820
Отец: Таначёв Сисой Кузьмич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Дочь: Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Таначёва Мария Тимофеевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно