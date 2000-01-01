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Таначёв Илья Сисоевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1819 и 1820

Пол

Мужской

Отец

Между 1767 и 1769 г.р.

Мать

Между 1790 и 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1820

Отец: Таначёв Сисой Кузьмич

Мать: Таначёва Татьяна Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Таначёва Мария Тимофеевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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