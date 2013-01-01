Левченко Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Рождение ребёнка
1979
Отец ребёнка: Митянин Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
1979
Отец ребёнка: Митянин Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
1982
Отец ребёнка: Митянин Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
1982
Отец ребёнка: Митянин Игорь Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно