Дудин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Дудин Дмитрий Фёдорович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Дудина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Дудина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудина Галина