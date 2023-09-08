Дудин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Дудин Дмитрий Фёдорович

Мать: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Дудина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Дудина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудина Галина

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