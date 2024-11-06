Романова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Михаил
Мать: Морозова Наталья
Рождение ребёнка
05.10.?
Дочь: Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Константинович
Рождение ребёнка
19.02.1945
Дочь: Федотова (Романова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Константинович
Смерть
Неизвестно