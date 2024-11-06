Романова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Михаил

Мать: Морозова Наталья

Рождение ребёнка
05.10.?

Дочь: Дианышева (Романова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Константинович

Рождение ребёнка
19.02.1945

Дочь: Федотова (Романова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Константинович

Смерть
Неизвестно

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