Ходунов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодунов Юрий

Ходунов Юрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1888 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходунов ?

Мать: Ходунова Анисья Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close