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Пальчиков Яков Максимов

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Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1832

Отец: Пальчиков Максим Тимофеев

Мать: Параскева Зотова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Пальчиков Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1865

Дочь: Ларькова Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Замычкина Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев

Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Мария Яковлева

Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
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