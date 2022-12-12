Пальчиков Яков Максимов
Место рождения
Дата рождения13.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1832
Отец: Пальчиков Максим Тимофеев
Мать: Параскева Зотова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Пальчиков Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
04.01.1865
Дочь: Ларькова Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Замычкина Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Пальчиков (бобков) Артемий Яковлев
Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Мария Яковлева
Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пальчикова Агафья Николаева
Смерть
Неизвестно