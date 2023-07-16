Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1976

Дочь: Пешкова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Румянцев Сергей

Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
До 1996

Муж: Румянцев Сергей

Развод
До 2010

Муж: Румянцев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелепукина Алена Сергеевна

Отец ребёнка: Зелепукин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелепукин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Румянцев Сергей