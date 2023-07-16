Зелепукина (Кравчук) Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1976
Дочь: Пешкова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Румянцев Сергей
Реутов, Реутов, Московская область
Бракосочетание
До 1996
Муж: Румянцев Сергей
Развод
До 2010
Муж: Румянцев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелепукина Алена Сергеевна
Отец ребёнка: Зелепукин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зелепукин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Румянцев Сергей