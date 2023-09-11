Сучкова Зинаида Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова Зинаида Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1977

Дочь: Сучкова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Сучков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.1979

Сын: Сучков Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Сучков Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
27.09.1991

Сын: Сучков Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Сучков Сергей Михайлович

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