Сучкова Зинаида Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1977
Дочь: Сучкова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Сучков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1979
Отец ребёнка: Сучков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
27.09.1991
Отец ребёнка: Сучков Сергей Михайлович