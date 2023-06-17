Рыбак Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбак Мария Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рыбак Ефросиния Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1954

Дочь: Токарчук Людмила Семеновна

Отец ребёнка: Токарчук Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарчук Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарчук Виктор Семёнович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно