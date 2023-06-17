Рыбак Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Рыбак Ефросиния Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1954
Дочь: Токарчук Людмила Семеновна
Отец ребёнка: Токарчук Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токарчук Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарчук Виктор Семёнович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно