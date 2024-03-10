Дмитрий Никитин
Место рождения
Дата рождения20.10.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.10.1801 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемником был того ж сельца крестьянин Фаддей Марков.
Рождение
20.10.1801 ст.
Отец: Никита Гаврилов
Мать: Прасковья Иванова
Запись №22 В Октябре. Рузской округи вотчины г-на Корсакова сельца Таболова у крестьянина Никиты Гаврилова сын Димитрий. Родился 20-го, крещен того ж числа.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно