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Дмитрий Никитин

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.10.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.10.1801 ст.
Воскресенская, города Руза, церковь
Восприемником был того ж сельца крестьянин Фаддей Марков.
Рождение
20.10.1801 ст.

Отец: Никита Гаврилов

Мать: Прасковья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №22 В Октябре. Рузской округи вотчины г-на Корсакова сельца Таболова у крестьянина Никиты Гаврилова сын Димитрий. Родился 20-го, крещен того ж числа.
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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