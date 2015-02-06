Проскурдин Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурдин Виктор Васильевич

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Место рождения

Шереметьево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.02.1926

Дата смерти

06.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Шереметьево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
06.02.2015
Тула, город Тула, Тульская область
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