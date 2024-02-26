Шестопалова (Балчугова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Балчугова) Галина

Место рождения

Китай

Дата рождения

1932

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Китай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балчугов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балчугов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балчугов Афанасий

Смерть
2010
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