Шестопалова (Балчугова) Галина
Место рожденияКитай
Дата рождения1932
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балчугов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балчугов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балчугов Афанасий
Смерть
2010