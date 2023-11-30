Чурючков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884 ст.
Отец: Чурючков Михаил Пименович
Мать: Пелагея Ефимовна
ГКУ ГАКО. Ф. 33 Оп. 6. Д. 999. Л. 727 ( за № 1 )
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
ГКУ "ГАКО"Ф.33. Оп.6. Д. 1050. Л. 486 ( за № 5 от 10.02.1902 г.)
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.
Дочь: Баринова Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Чурючкова Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
09.08.1906 ст.
Сын: Чурючков Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Чурючкова Ирина Семеновна
ГКУ "ГАКО" Ф. 33. Оп. 6. Д. 1067. Л. 440 ( за № 44 от 09.08.1906 г.)
Смерть
Неизвестно