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Чурючков Василий Михайлович

Место рождения

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884 ст.

Отец: Чурючков Михаил Пименович

Мать: Пелагея Ефимовна

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ ГАКО. Ф. 33 Оп. 6. Д. 999. Л. 727 ( за № 1 )
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Жена: Чурючкова Ирина Семеновна

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ "ГАКО"Ф.33. Оп.6. Д. 1050. Л. 486 ( за № 5 от 10.02.1902 г.)
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Дочь: Баринова Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Чурючкова Ирина Семеновна

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.08.1906 ст.

Сын: Чурючков Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Чурючкова Ирина Семеновна

Ресса, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ "ГАКО" Ф. 33. Оп. 6. Д. 1067. Л. 440 ( за № 44 от 09.08.1906 г.)
Смерть
Неизвестно
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