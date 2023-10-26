Лебедев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1927
Дочь: Клейменова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Лебедева Зинаида Александровна
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1943
Пропал безвести 30 сентября 1942 года. Основание: дело N 3, стр. 109.