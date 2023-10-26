Лебедев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1927

Дочь: Клейменова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Лебедева Зинаида Александровна

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1943
Пропал безвести 30 сентября 1942 года. Основание: дело N 3, стр. 109.
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