Собинова (Кузюкова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.04.1947
Дата смерти09.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1947
Рождение ребёнка
26.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собинов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собинов Леонид Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.2006
Томск, город Томск, Томская область