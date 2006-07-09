Собинова (Кузюкова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собинова (Кузюкова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.04.1947

Дата смерти

09.07.2006

Пол

Женский

Отец

Между 1918 и 1919 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1947

Отец: Кузюков Михаил Антонович

Мать: Слуцкая Татьяна Леонтьевна

Петропавловка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собинов Леонид Иванович

Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собинов Леонид Иванович

Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Итатка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
09.07.2006
Томск, город Томск, Томская область
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