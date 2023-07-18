Марфа Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1710 г.р.

Дети

Около 1739 г.р.

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СК
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Место
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Рождение
1706

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила

Смерть
1770
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область