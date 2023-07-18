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Марфа Федотовна
Марфа Федотовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1706
Дата смерти
1770
Пол
Женский
Отец
Федот
Около 1688 г.р.
Мать
Не указана
Муж
Гаврила
Около 1710 г.р.
Дети
Иван Гаврилович
Около 1739 г.р.
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец:
Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын:
Иван Гаврилович
Отец ребёнка:
Гаврила
Шишлово
, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Гаврила
Смерть
1770
Шишлово
, город Новомосковск, Тульская область
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