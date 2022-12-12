Кульман (Савина) Ирина Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульман (Савина) Ирина Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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