Лилина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Алексеева-Фальк Кира Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1894
Сын: Алексеев Игорь Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1943