Лилина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лилина Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Алексеева-Фальк Кира Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1894

Сын: Алексеев Игорь Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1943
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