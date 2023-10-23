Псеуш Хаджимос Шъэлихьэвич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Псеуш Шъэлихь Гъуч1ыпсович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1960
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
20.02.1960
Сын: Псеуш Абрек Хаджимоссович
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Сафиет (Сурэт) Хаджимоссовна
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псеуш Асиет Хаджимоссовна
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Псеуш Аскербий Хаджимоссович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псеуш Саудет Хаджимоссовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонежук Разет Хаджимоссовна
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даурова Санят Хаджимоссовна
Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Псеуш Нэхъойхьан