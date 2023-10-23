Псеуш Хаджимос Шъэлихьэвич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсеуш Хаджимос Шъэлихьэвич

Псеуш Хаджимос Шъэлихьэвич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псеуш Шъэлихь Гъуч1ыпсович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1960

Сын: Псеуш Алий Хаджимоссович

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
20.02.1960

Сын: Псеуш Абрек Хаджимоссович

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Сафиет (Сурэт) Хаджимоссовна

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псеуш Асиет Хаджимоссовна

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псеуш Аскербий Хаджимоссович

Мать ребёнка: не указана

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псеуш Саудет Хаджимоссовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонежук Разет Хаджимоссовна

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даурова Санят Хаджимоссовна

Мать ребёнка: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псеуш Заур Хаджимоссович

Мать ребёнка: не указана

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close