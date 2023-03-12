Сайкина (Сидорова) Акулина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайкина (Сидорова) Акулина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

После 1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Сидоров Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890 ст.

Муж: Сайкин Игнатий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Сайкин Семён Игнатьевич

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Сайкина Зиновия Игнатьевна

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1899 ст.

Дочь: Сайкина Агриппина Игнатьевна

Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович

Марково, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
д.Нижне-Марково
Смерть
После 1899 ст.
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