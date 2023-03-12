Сайкина (Сидорова) Акулина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиПосле 1899 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Сидоров Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1890 ст.
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Сайкина Зиновия Игнатьевна
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.06.1899 ст.
Дочь: Сайкина Агриппина Игнатьевна
Отец ребёнка: Сайкин Игнатий Фёдорович
д.Нижне-Марково
Смерть
После 1899 ст.