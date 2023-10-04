- Анастасия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Анастасия Корниловна

- Анастасия Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.10.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.17-18 (Рождение №-70м) Крёстный сын: Дмитрий Матвеевич из д.Павлово
Место жительства
До 1900 ст.
Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close