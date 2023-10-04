- Анастасия Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.10.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.17-18 (Рождение №-70м) Крёстный сын: Дмитрий Матвеевич из д.Павлово
Место жительства
До 1900 ст.
Ново-Павлово, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно